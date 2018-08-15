В Геранбое грузовик снес перекресток

15 августа 2018 07:29

На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию Геранбоя произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает  Report, грузовик марки "КамаАЗ", двигающийся по территории села Горан, врезался в железное ограждение на перекрестке дорог.

В результате аварии на магистральной дороге на некоторое время частично образовалась пробка. На территорию привлечены инспекторы дорожно-патрульной службы. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.

По факту ведется расследование.

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