В Геранбое грузовик снес перекресток

На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию Геранбоя произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Report, грузовик марки "КамаАЗ", двигающийся по территории села Горан, врезался в железное ограждение на перекрестке дорог.

В результате аварии на магистральной дороге на некоторое время частично образовалась пробка. На территорию привлечены инспекторы дорожно-патрульной службы. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.

По факту ведется расследование.