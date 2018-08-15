В Геранбое грузовик снес перекресток
15 августа 2018 07:29 179
На части автотрассы Баку-Газах, пролегающей через территорию Геранбоя произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Report, грузовик марки "КамаАЗ", двигающийся по территории села Горан, врезался в железное ограждение на перекрестке дорог.
В результате аварии на магистральной дороге на некоторое время частично образовалась пробка. На территорию привлечены инспекторы дорожно-патрульной службы. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14 августа 23:14 357
В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка
14 августа 20:26 1 006
В Баку состоялась встреча со студентами, поступившими в российские вузы - ФОТО
14 августа 18:29 1 639
Азербайджан серьезно меняет правила в строительстве - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
14 августа 18:09 728
Сестра Фадаи Лачын дала показания на предварительном следствии
14 августа 17:49 295
Тяжелое ДТП в Барде, есть пострадавшие - ФОТО
-
14 Авг. 16:33 8 317
-
14 Авг. 09:17 8 103
-
14 Авг. 19:04 6 493
-
14 Авг. 18:26 6 315
-
14 Авг. 13:47 5 563