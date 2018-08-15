В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчину

15 августа 2018 08:05

В городе Гянджа произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает  Report, автомобиль сбил мужчину 60-65 лет по имени Мазахир когда тот пытался перейти дорогу на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Раненый помещен в больницу. Сообщается, что его состояние оценивается как средней тяжести.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az