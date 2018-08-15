В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчину

В городе Гянджа произошло ДТП с пешеходом.

Как сообщает Report, автомобиль сбил мужчину 60-65 лет по имени Мазахир когда тот пытался перейти дорогу на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Раненый помещен в больницу. Сообщается, что его состояние оценивается как средней тяжести.