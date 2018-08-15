В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчину
15 августа 2018 08:05 222
В городе Гянджа произошло ДТП с пешеходом.
Как сообщает Report, автомобиль сбил мужчину 60-65 лет по имени Мазахир когда тот пытался перейти дорогу на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Раненый помещен в больницу. Сообщается, что его состояние оценивается как средней тяжести.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
07:29 180
В Геранбое грузовик снес перекресток
14 августа 23:14 357
В Мингячевире автомобиль сбил 6-летнего ребенка
14 августа 20:26 1 007
В Баку состоялась встреча со студентами, поступившими в российские вузы - ФОТО
14 августа 18:29 1 639
Азербайджан серьезно меняет правила в строительстве - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
14 августа 18:09 728
Сестра Фадаи Лачын дала показания на предварительном следствии
14 августа 17:49 295
Тяжелое ДТП в Барде, есть пострадавшие - ФОТО
-
14 Авг. 16:33 8 317
-
14 Авг. 09:17 8 103
-
14 Авг. 19:04 6 493
-
14 Авг. 18:26 6 315
-
14 Авг. 13:47 5 563