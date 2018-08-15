15 августа вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
15 августа 2018 11:41 136
В новом номере газеты читайте: Древняя башня найдена в Имишлинском районе, Местный текстиль может появиться на европейском рынке, Китай и Азербайджан могут создать совместные предприятия в третьих странах, В Баку пройдет выставка ретро-автомобилей и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
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