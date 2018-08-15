В Евлахе автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие
15 августа 2018 15:09 152
В Евлахском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла недалеко от села Акшем, на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан.
Водитель потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Opel" и машина съехала в водоканал на обочине дороги.
Трое пострадавших в результате ДТП лиц госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
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