В Евлахе автомобиль упал в водоканал, есть пострадавшие

15 августа 2018 15:09

В Евлахском районе произошло ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла недалеко от села Акшем, на 7 км автомобильной дороги Мингячевир-Халдан. 

Водитель потерял управление за рулем легкового автомобиля марки "Opel" и машина съехала в водоканал на обочине дороги. 

Трое пострадавших в результате ДТП лиц госпитализированы. Они получили травмы различной степени тяжести. 

По факту ведется расследование. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az