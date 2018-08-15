В Азербайджане сдана новая погранзастава - ФОТО

В служебное пользование сдана застава "Юхары Тахирджал" Худатского погранотряда Государственной пограничной службы Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Службы, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поздравив личный состав во время торжественной церемонии, начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что благодаря вниманию и заботе Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева для личного состава всех воинских частей и подразделений Госпогранслужбы были созданы необходимые служебные и бытовые условия.

Худатская погранзастава была создана 16 июня 1992 года, но при создании не обладала пограничной инфраструктурой.

Было подчеркнуто, что Президент, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев четырежды посещал эту заставу.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев выразил признательность местным жителям Гусарского района за то, что они оказали серьезную помощь пограничникам, начавшим служить в начале 1990-х годов на территории, не имеющей никакой пограничной инфраструктуры, поблагодарил их за большую поддержку, оказанную в организации пограничной охраны.

Военнослужащим, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены государственные награды.

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