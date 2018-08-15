Ограничивается движение транспорта на трассе Баку-Губа
15 августа 2018 15:37 202
С завтрашнего дня начнутся ремонтные работы на 28-45-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница России, поэтому движение транспорта на указанном участке магистрали в направлении Губы будет полностью ограничено.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Работы будут проводиться в направлении Губы и продолжатся несколько дней.
Водители могут воспользоваться участком магистрали, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева.
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