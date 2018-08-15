Ограничивается движение транспорта на трассе Баку-Губа

15 августа 2018 15:37

С завтрашнего дня начнутся ремонтные работы на 28-45-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница России, поэтому движение транспорта на указанном участке магистрали в направлении Губы будет полностью ограничено.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Работы будут проводиться в направлении Губы и продолжатся несколько дней.

Водители могут воспользоваться участком магистрали, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева.

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