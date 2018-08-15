В России убит азербайджанский предприниматель
15 августа 2018 16:27 146
На Калужском шоссе в Москве убит азербайджанский предприниматель.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Садиг Гулу оглу Гасымов 1980 г.р. получил смертельные ножевые ранения.
Отмечается, что проживающий в Подмосковье и занимавшийся мелкой торговлей азербайджанец был ранен неким грузином по имени Гурами.
Отмечается, что поножовщина произошла в результате конфликта между сторонами. После нанесения С.Гасымову ножевых ранений грузин сбежал с места преступления. Потерявший много крови С.Гасымов скончался на месте происшествия.
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