В России убит азербайджанский предприниматель

15 августа 2018 16:27

На Калужском шоссе в Москве убит азербайджанский предприниматель.  

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Садиг Гулу оглу Гасымов 1980 г.р. получил смертельные ножевые ранения. 

Отмечается, что проживающий в Подмосковье и занимавшийся мелкой торговлей азербайджанец был ранен неким грузином по имени Гурами. 

Отмечается, что поножовщина произошла в результате конфликта между сторонами. После нанесения С.Гасымову ножевых ранений грузин сбежал с места преступления. Потерявший много крови С.Гасымов скончался на месте происшествия. 

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