Обнародованы результаты приемных экзаменов в вузы Азербайджана

15 августа 2018 17:02

Обнародованы результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, абитуриенты смогут узнать результаты конкурса на интернет-странице Государственного экзаменационного центра, или отправив рабочий номер на 7727 со всех мобильных операторов.

Результаты в ближайшее время также разместят на сайте ГЭЦ.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az