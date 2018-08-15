Обнародованы результаты приемных экзаменов в вузы Азербайджана
15 августа 2018 17:02 242
Обнародованы результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, абитуриенты смогут узнать результаты конкурса на интернет-странице Государственного экзаменационного центра, или отправив рабочий номер на 7727 со всех мобильных операторов.
Результаты в ближайшее время также разместят на сайте ГЭЦ.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:13 238
Дорожная полиция обратилась к пешеходам
16:04 420
К сведению родителей дошколят
15:44 264