Стало известно, сколько выпускников окончили школу с золотой медалью
15 августа 2018 18:54 183
В Азербайджане 223 человека в прошедшем учебном году окончили среднюю школу с золотой и серебряной медалями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр образования Джейхун Байрамов с учетом "Порядка награждения золотой и серебряной медалями выпускников, завершивших общее образование с особыми успехами", утвержденного Кабинетом министров, а также с учетом результатов итоговой аттестации по уровню общего среднего образования, проведенной Государственным экзаменационным центром, подписал приказ о награждении этих выпускников золотыми и серебряными медалями.
В 2017/2018 учебном году 185 человек окончили среднюю школу с золотой медалью, 38 - с серебряной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!