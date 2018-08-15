Стало известно, сколько выпускников окончили школу с золотой медалью

В Азербайджане 223 человека в прошедшем учебном году окончили среднюю школу с золотой и серебряной медалями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр образования Джейхун Байрамов с учетом "Порядка награждения золотой и серебряной медалями выпускников, завершивших общее образование с особыми успехами", утвержденного Кабинетом министров, а также с учетом результатов итоговой аттестации по уровню общего среднего образования, проведенной Государственным экзаменационным центром, подписал приказ о награждении этих выпускников золотыми и серебряными медалями.

В 2017/2018 учебном году 185 человек окончили среднюю школу с золотой медалью, 38 - с серебряной.