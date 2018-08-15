Газета The Jerusalem Post опубликовала статью о Х Габалинском международном музыкальном фестивале.

Габалинский международный музыкальный фестиваль, ставший главным событием в музыкальной жизни Азербайджана и региона, в этом году отметил свой 10-летний юбилей. Фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева и Gilan Holding, проходил с 30 июля по 7 августа в городе Габала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Несколько дней назад я сидел в великолепном и красивом городе Габала, слушая со своими израильскими друзьями четвертый концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении Иерусалимского симфонического оркестра. Я сидел и думал о том, как Азербайджанская Республика - эта замечательная и гостеприимная страна Южного Кавказа и стратегический партнер Израиля в Евразии - стала местом привлечения великолепных и замечательных музыкантов мирового уровня, настоящей платформой дружбы, сотрудничества, партнерства, толерантности и подлинного мультикультурализма. Я горжусь тем, что знаменитый Иерусалимский симфонический оркестр принял участие в Х Габалинском международном музыкальном фестивале".

Об этом в своей статье "Азербайджано-израильское культурное сотрудничество продолжает развиваться" во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут.

По словам автора статьи, Иерусалимский симфонический оркестр, который отмечает свой 80-летний юбилей в этом сезоне, был основан как Палестинский радиовещательный оркестр в конце 1930-х годов. В 1948 году он стал Национальным радио-оркестром и был известен как Kol Israel Orchestra. В 1970-х годах оркестр был расширен и превратился в Иерусалимский симфонический оркестр израильского радиовещания.

"Х Габалинский международный музыкальный фестиваль прошел при поддержке Фонда Гейдара Алиева. 10-дневный фестиваль включал юбилейный конкурс пианистов, вечера классической музыки и концерт традиционной фольклорной музыки", - пишет Арье Гут в своей статье.

В обращении к участникам фестиваля Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой отмечается, что азербайджанский народ всегда ценил свою культуру, язык, литературу, поэзию и музыку, элементы, которые сохранили дух нашего народа через века.

"10-летие этого великолепного празднования музыки в Габале совпадает с особенно особым событием для нашей страны: столетием Азербайджанской Демократической Республики, первой парламентской республики на мусульманском Востоке. Азербайджан создал первую оперу, первый балет и первую консерваторию.

И сто лет назад, и сейчас исторический выбор нашего народа во имя демократии и свободы остался неизменным.

Наша страна известна своим дружелюбием и гостеприимством. Сохраняя свою богатую историю и культурное наследие, азербайджанский народ всегда открыт для новых идей. Этот грандиозный праздник музыки и дружбы с участием исполнителей и коллективов из многочисленных стран, и различных континентов не только знакомит международную музыкальную общественность с культурными богатствами Азербайджана.

Фестиваль также создает прекрасные возможности для налаживания дружеских отношений и связей между музыкантами, представляющими различные страны, вносит свой вклад в дело поддержки межкультурного и межцивилизационного диалога. Мы рассматриваем фестиваль как очень важный способ взаимного обогащения музыкальных культур разных народов и дальнейшего укрепления дружеских отношений между ними", - отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева в своем поздравительном письме участникам международного фестиваля.

"Габалинский международный музыкальный фестиваль - замечательная инициатива Фонда Гейдара Алиева", - сказал в эксклюзивном интервью The Jerusalem Post, всемирно известный дирижер и виолончелист Дмитрий Яблонский, один из художественных руководителей фестиваля.

"Это мероприятие является одним из лучших по организации среди музыкальных международных фестивалей, проводимых во всем мире. Во время фестиваля, который традиционно проводится каждый год, самые известные музыкальные группы мира, камерные и симфонические оркестры, всемирно известные исполнители и дирижеры собираются вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки и способности", - сказал известный дирижер.

Дмитрий Яблонский выразил свою поддержку дружеским отношениям между Азербайджаном и Израилем в области культуры и искусства. "Азербайджан также является родиной нескольких этнических и религиозных групп, включая древние зороастрийские, христианские и еврейские общины. В Азербайджане еврейский народ никогда не сталкивался с какой-либо дискриминацией, притеснениями, оскорблениями, погромами или любыми антисемитскими действиями. Государство Израиль неоднократно выражало свою признательность и глубокое уважение за теплое и особое отношение Президента Ильхама Алиева к еврейской общине Азербайджана", - добавил Дмитрий Яблонский.

В эксклюзивном интервью The Jerusalem Post, генеральный директор Иерусалимского симфонического оркестра Яир Штерн сказал: "Азербайджанско-израильские отношения - это позитивное стратегическое партнерство. Азербайджан является настоящей моделью межцивилизационного и межконфессионального диалога. Толерантность и мультикультурализм - ключевые основы азербайджанского общества. Азербайджан предпринял согласованные усилия по созданию и развитию необходимых политических и социальных условий для развития и укрепления национальных традиций мультикультурализма и толерантности" - отметил Штерн.

Арье Гут отмечает в своей статье, что Х Габалинский Международный фестиваль стал успешной платформой для духовного единства не только для иностранных гостей и жителей Габалы. "Цель таких фестивалей - расширить границы для контактов между людьми доброй воли. Как показывает опыт, такие события более чем оправдывают себя. Во-первых, музыка, как и любая другая форма искусства, не знает границ или национальностей. Она может говорить с людьми лучше, чем любой дипломат, на языке, который понимается всеми сердцами и объединяет их, минуя любые соглашения, изобретенные человечеством в виде строго определенных географических и территориальных границ. Во-вторых, музыкальная культура Азербайджана становится собственностью мира. Лучшие из лучших включили произведения азербайджанских композиторов в свои программы", - отмечает Арье Гут.

По мнению автора статьи, что делает Габалинский фестиваль особенным, если не уникальным, то, что посещение этих великолепных концертов имеют свободный доступ. "Любители музыки собирались каждый вечер за пределами камерного музыкального зала, чтобы получить хорошее место. Позже, люди перешли на сцену на открытом воздухе для гораздо более крупного концерта под открытым небом. Сидения были установлены на уровне земли и на поднятой платформе. Эти концерты были исключительно популярны. Фактически, так много людей присутствовало, что организаторы фестиваля должны были несколько раз привозить грузовики с дополнительными стульями и устанавливать их на травянистом склоне, выходящем на сцену. Перед каждым концертом возникало настоящее волнение в толпе и очень благодарные овации, которыми заканчивался каждый концерт", - отмечает автор статьи во влиятельной израильской англоязычной газете "The Jerusalem Post".

По мнению Арье Гута, бесконечно теплые и солнечные дни, длинные спокойные вечера и лунные ночи приветствовали многих лучших музыкантов мира. "Габалинский музыкальный фестиваль, расположен и был великолепно в крутой усаженной деревьями долине, прямо под Кавказскими горами. Фестиваль сразу завораживает, впечатляет и оставляет долгую память о красоте и музыкальном совершенстве. Данный фестиваль - это, по сути, праздник классической музыки, но мугам - традиционная народная музыка Азербайджана великолепно дополняла Х Габалинский Международный фестиваль музыки. Мугам является неотъемлемой частью фестиваля.

Азербайджанский мультикультурализм в действии и реальности был отражен на Международном музыкальном фестивале X в Габале. Это было отражением сосуществования и гармонии народов, культур, религий и музыки, которые можно было найти только в Азербайджане", - резюмирует Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете "The Jerusalem Post".