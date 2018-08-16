К сведению абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана
16 августа 2018 11:10 467
Сегодня началась регистрация абитуриентов, поступивших в вузы Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С 16 по 28 августа абитуриенты должны пройти регистрацию, представив документы в вузы, в которые они поступили (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Список требуемых документов можно узнать в данных вузах.
Непрохождение регистрации в указанные сроки будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность, говорится в сообщении.
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