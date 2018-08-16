Обнародована численность населения Азербайджана
16 августа 2018 11:46 464
С начала года численность населения Азербайджана выросла на 38 049 человек и по состоянию на 1 июля 2018 года, составила 9 936 134 человека. Об этом в четверг сообщили Trend в Государственном комитете по статистике, передает Day.Az.
Численность населения на каждый квадратный километр составила 115 человек.
52,9 процента населения живут в городах, 47,1 процента - в сельской местности. 49,9 процента населения составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.
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