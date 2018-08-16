Гражданин Азербайджана получил 16 тыс. за укус муравья

16 августа 2018 13:00

Одна из страховых компаний Азербайджана произвела выплату в размере 15 644 манатов по страхованию путешествий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, когда клиент компании находился в американском штате Техас, его укусил красный огненный муравей.

В результате сильной аллергической реакции гражданин был доставлен в медицинское учреждение, страхования компания выплатила его расходы.

Красный огненный муравей - один из самых опасных в мире инвазивных видов муравьёв, обладающий сильным жалом и ядом, которые могут стать смертельно опасными для людей, страдающих от аллергии.

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