Какие учителя в Азербайджане сдали экзамены лучше всех - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане на тестовых экзаменах по приему на работу учителей самые высокие результаты набрали сдававшие экзамены по математике, химии, истории и географии. Об этом сказал в четверг Trend заведующий центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде, передает Day.Az.

Джамалзаде отметил, что в этом году на конкурс было представлено свыше семи тысяч вакантных мест, около 90 процентов из которых по азербайджанскому сектору обучения, 10 процентов - русскому сектору.

По его словам, результаты кандидатов в азербайджанском секторе были более удовлетворительными по сравнению с русским сектором.

Напомним, что тестовые экзамены по приему на работу учителей проводились с 16 по 31 июля.

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