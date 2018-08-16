Какие учителя в Азербайджане сдали экзамены лучше всех - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане на тестовых экзаменах по приему на работу учителей самые высокие результаты набрали сдававшие экзамены по математике, химии, истории и географии. Об этом сказал в четверг Trend заведующий центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде, передает Day.Az.
Джамалзаде отметил, что в этом году на конкурс было представлено свыше семи тысяч вакантных мест, около 90 процентов из которых по азербайджанскому сектору обучения, 10 процентов - русскому сектору.
По его словам, результаты кандидатов в азербайджанском секторе были более удовлетворительными по сравнению с русским сектором.
Напомним, что тестовые экзамены по приему на работу учителей проводились с 16 по 31 июля.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
-
00:10 4 630
-
15 Авг. 22:00 3 495
-
15 Авг. 19:51 3 010
-
15 Авг. 22:34 2 545
-
15 Авг. 17:13 2 449