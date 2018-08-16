В Баку почтена память Магсуда Мамедова - ФОТО

16 августа 2018 14:50

В четверг члены правления Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "ALYANS" посетили могилу первого председателя Объединения и близкого соратника великого лидера Гейдара Алиева Магсуда Аловсат оглу Мамедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Члены "ALYANS" почтили память Магсуда Мамедова, возложили венок к его могиле.

Члены правления Объединения рассказали о деятельности Магсуда Мамедова, отметили вклад, внесенный им в развитие органов спецслужб Азербайджана.

Было отмечено, что Магсуд Мамедов всегда питал безграничную любовь к Азербайджану, проявлял большую самоотверженность во имя Родины.

Отметим, что Общественное объединение ветеранов органов спецслужб Азербайджана "ALYANS" объединяет в своих рядах более 600 членов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az