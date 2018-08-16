В Азербайджане будет расширен список трансплантируемых органов

В Азербайджане готовятся изменения в закон "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей".

Как сказал Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев, во всем мире трансплантация органов примерно на 85-90 процентов осуществляется за счет органов, взятых у трупа, передает Day.Az.

"В связи с тем, что в Азербайджане не проводится трансплантация таких органов, трансплантация осуществляется за счет органов, взятых у живого человека. Это, с одной стороны, риск для донора, с другой стороны, не позволяет проводить более обширную трансплантацию. То есть живой человек может давать только парные органы, к примеру одну почку, и еще орган, который сам восстанавливается, то есть печень. Но невозможно использовать для трансплантации остальные органы живого человека", - отметил Гулиев.

По его словам, в Азербайджане уже 15 лет проводится трансплантация органов, но до настоящего времени не проводилась работа по трансплантации органа, взятого у трупа.

"Для этого необходимо создать правовую базу. Созданная для этого рабочая группа определяет правила и условия трансплантации органов от трупа, правила получения разрешения на трансплантацию, технические требования к клиникам и другие вопросы. Эти вопросы должны быть решены", - сказал зампредседателя парламентского комитета.

По его словам, за последнее годы появились научно-технические новшества, которые также нужно добавить в закон.

"В том числе важным вопросом является создание реестра доноров и лиц, нуждающихся в донорском органе. Кроме этого, в действующем законе содержится список органов для трансплантации, то есть почка, печень, роговица глаза. Но теперь ведется работа по расширению списка органов для трансплантация и включению в него трансплантации сердечно-легочного комплекса, костно-мышечного комплекса, части поджелудочной железы и т.д.", - добавил Гулиев.

После завершения этой работы, сказал Гулиев, изменения будут обсуждаться в комитете по здравоохранению парламента, а затем рекомендованы Милли Меджлису.