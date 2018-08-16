Завтра в этих районах Баку будет ограничена подача газа

Завтра, с 10 часов утра и вплоть до завершения ремонтных работ на узлах "Сулутепе", "Алатава", "Сабаил", "Локбатан" и "Ходжасан", подача газа будет приостановлена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в связи с необходимым проведением ремонтных работ, Сабаильский Район, Байыл, Поселок Бадамдар, жилой массив 20-го участка, ул. Зарифы Алиевой, Истиглалиййат, Р. Рза, проспект Нефтчиляр, Ясамальский район, ул. А. Гулиева, Насиминский район, Тбилисский проспект и проспект 20-го января, А. Магеррамов, А. Гурбанов, Бакиханов, Дж. Мамедгулузаде, Низами, Г. Алиева, а так же 6, 7, 8, и 9 мкр Бинагадинского района, поселков Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжасан, участка Матадром, будут ограничены в подаче газа.

Проводимые работы будут завершены в течении завтрашнего дня, подача газа будет восстановлена.