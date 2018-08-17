Тяжелое ДТП В Евлахе, есть пострадавшие

В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Самадабад.

В результате инцидента, двое - Эльвин Мамедов 1975 г.р. и Фархад Султанов 1965 г.р. с различными телесными повреждениями были помещены в больницу. Состояние обоих пострадавших оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.

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