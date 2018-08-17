17 августа вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews

В новом номере газеты читайте: Выработка энергии из ветра значительно повышается, ВОЗ высоко оценивает борьбу с туберкулезом в местных тюрьмах, Производство хлопка увеличивается

Азербайджан является крупнейшим инвестором Грузии, ЕБРР обнародовал условия приватизации МБА и т.д.

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