17 августа вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
17 августа 2018 11:50 126
В новом номере газеты читайте: Выработка энергии из ветра значительно повышается, ВОЗ высоко оценивает борьбу с туберкулезом в местных тюрьмах, Производство хлопка увеличивается
Азербайджан является крупнейшим инвестором Грузии, ЕБРР обнародовал условия приватизации МБА и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
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