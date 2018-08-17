В Баку выставлены на торги шесть автобусных маршрутов

Бакинское транспортное агентство (БТА) вынесло на конкурс регулярные маршрутные линии № 49, 50, 64, 136, 160 и 171. Об этом говорится в сообщении Агентства, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На основании поступивших от граждан обращений на указанных линиях были проведены проверки и выявлен ряд недостатков. В связи с этим было принято решение о том, чтобы вынести эти маршруты на конкурс для улучшения качества пассажироперевозок.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Бакинское транспортное агентство (БТА).

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