Какой будет погода в Баку в выходные

По сравнению с предыдущими днями, в течение последующих двух дней температура воздуха немного опустится.

Об этом в заявлении Report сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, 18-19 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди: "В отдельных местах возможны ливни".

Г. Мамедов добавила, что в предстоящие дни на территории страны будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

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