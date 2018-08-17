Какой будет погода в Баку в выходные
17 августа 2018 13:25 305
По сравнению с предыдущими днями, в течение последующих двух дней температура воздуха немного опустится.
Об этом в заявлении Report сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, 18-19 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди: "В отдельных местах возможны ливни".
Г. Мамедов добавила, что в предстоящие дни на территории страны будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.
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