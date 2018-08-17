Какой будет погода в Баку в выходные

17 августа 2018 13:25

По сравнению с предыдущими днями, в течение последующих двух дней температура воздуха немного опустится. 

Об этом в заявлении Report сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, 18-19 августа на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди: "В отдельных местах возможны ливни". 

Г. Мамедов добавила, что в предстоящие дни на территории страны будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. 

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