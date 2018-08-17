Euronews подготовил репортаж об одном из главных рынков Баку - ВИДЕО

"Яшыл базар", или зеленый рынок в Баку - самый вкусный, яркий и разнообразный из столичных рынков. Настоящее раздолье для гурманов: здесь есть все, что вам нужно, и даже намного больше, говорится в репортаже, подготовленном Euronews, передает Day.Az.

... Цвета, вкусы и запахи: сюда, на зеленый базар в Баку, каждый день привозят лучшие продукты и специи из разных регионов Азербайджана.

Вкусные, экзотичные, полезные, а порой еще и и дорогие. В ассортименте - белужья икра, деликатес Каспийского моря, который заслужено весьма не дешев. На рынках Баку вы можете найти икру разных сортов и ценовых категорий.

Тимур Фазилов, управляющий ресторана: "На этом рынке вы найдете отличную икру, а еще осетрину, различные сыры, шафран; все необходимое для приготовление традиционного плова, да и любого азербайджанского блюда. Я делаю покупки для моего ресторана именно здесь".

Рынок - больше, чем просто торговая точка; это - настоящая культурная площадка, где общение с продавцами, запахи и краски продуктов помогут вам ближе познакомиться с Азербайджаном и его традициями.

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