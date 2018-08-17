Госслужба обратилась к гражданам Азербайджана в связи праздником Гурбан

Затронув вопрос жертвенных животных, хочу отметить, что граждане Азербайджана должны обратить особое внимание на состояние животного, его здоровье. У животного не должно быть каких-либо изъянов.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник Государственной службы ветеринарного контроля Баяндур Рзаев, передает Day.Az.

Рзаев также сказал, что в настоящий момент Госслужба проводит профилактическую вакцинацию животных против 13 заболеваний.

"Эти мероприятия проводятся поэтапно. В настоящий момент в стране сохраняется эпизоотическая стабильность по острым инфекционным заболеваниям", - добавил Рзаев.

Начальник госслужбы, в первую очередь, призвал граждан, фермеров обратить внимание на здоровье животных.

"Если будут обнаружены какие-либо сомнительные признаки, нужно немедленно обратиться в местные ветеринарные управления и участковые ветеринарные пункты. Если животное нездорово, то не может идти речи о здоровом питании. Для того, чтобы животные были здоровыми, в первую очередь, необходимо охранять животных от инфекционных заболеваний и проводить профилактические мероприятия по борьбе с этими заболеваниями", - сказал Рзаев.