Задержаны лица, совершившие кражу в бакинском метро
В отделение полиции Бакинского метрополитена поступила информация о краже документов и кошелька у жителя Бейлаганского района на станции "Насими", говорится в сообщении МВД, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В результате проведенных мер подозреваемые в краже были задержаны на территории поселка Сабунчи.
В ходе расследования было установлено, что это - ранее судимые житель Шеки Неймат Мусаев и житель Баку Шахаддин Пиралиев. Во время личного досмотра у них был обнаружен и изъят героин.
Выяснилось, что пострадавший уснул в поезде, чем воспользовался один из задержанных - Мусаев, который, украв у него кошелек с деньгами и документами, передал его своему знакомому - Пиралиеву.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!