Задержаны лица, совершившие кражу в бакинском метро

В отделение полиции Бакинского метрополитена поступила информация о краже документов и кошелька у жителя Бейлаганского района на станции "Насими", говорится в сообщении МВД, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате проведенных мер подозреваемые в краже были задержаны на территории поселка Сабунчи.

В ходе расследования было установлено, что это - ранее судимые житель Шеки Неймат Мусаев и житель Баку Шахаддин Пиралиев. Во время личного досмотра у них был обнаружен и изъят героин.

Выяснилось, что пострадавший уснул в поезде, чем воспользовался один из задержанных - Мусаев, который, украв у него кошелек с деньгами и документами, передал его своему знакомому - Пиралиеву.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.