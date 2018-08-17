В Гяндже у радикалов изъяли арсенал оружия

В Гяндже у радикально настроенных лиц найдены оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело и ведется следствие по фактам целенаправленно спланированного террора 3 июля 2018 года против главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, убийства двух сотрудников полиции при несении службы группой радикально настроенных лиц, поддержавших теракт и организовавших массовые беспорядки в Гяндже, и другим фактам.

В ходе продолжающихся процессуальных расследований и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что исполнитель совершенного третьего июля преступления, находящийся под арестом Юнис Сафаров вместе с находящимися с ним близких отношениях Эльдаром Оруджевым, Азером Алиевым, Махиром Азизовым решили вести партизанскую борьбу против правительственных органов для создания в Азербайджане государства, управляемого по законам шариата. С этой целью они приобрели у прошедшего в 2012 году военную подготовку в одной из зарубежных стран и приехавшего весной того же года в Гянджу, ныне арестованного жителя Гянджи Гамлета Абдуллаева автомат Калашникова и пистолет Макарова. Однако из-за того, что в то время планируемые ими преступные деяния не удалось осуществить, они вернули оружие Гамлету Абдуллаеву и уехали из страны.

Склонный к религиозному радикализму Гамлет Абдуллаев вместе с Анаром Багировым, который тоже разделял радикальные религиозные взгляды и был ликвидирован 21 июля 2018 года за оказание вооруженного сопротивления во время спецоперации, купил за 500 манатов это оружие и еще один пистолет марки Marqulin у жителя Гянджи Парвиза Байрамова и Магомеда Азизова, погибшего в 2015 году в автокатастрофе.

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