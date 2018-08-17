В Баку на ряде дорог изменят расположение автобусных остановок - ФОТО

В Баку около круга третьего микрорайона и станции метро "Мемар Аджеми" ведется работа по улучшению условия для движения транспорта, говорится в пятницу в сообщении Бакинского транспортного агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На основе анализа, проведенного на данном участке, был разработан план по устранению факторов, мешающих транспортному потоку.

Согласно плану, на этом круге будут установлены светофоры, что позволит правильно регулировать поток транспорта на данном участке. В то же время будут реорганизованы автобусные остановки, создающие препятствия движению транспорта.

Также около станции метро "Мемар Аджеми" будет изменено расположение автобусных остановок.