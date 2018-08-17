Хабиль Агазаде: «Любить свою страну и двигать прогресс!»

Известно, что будущее нашей страны в руках молодежи. В любом случае в строительстве современного общества важен вклад образованной молодежи. Мы посчитали правильным в день 25-летия (18 августа) молодежного активиста Хабиля Агазаде услышать из его уст ответы на вопросы: "Какие перемены произошли в Азербайджане, в том числе и в сфере молодежной политики?", "Что нужно сделать, чтобы страна совершила рывок в экономической и других областях?" Попросили также поделиться планами и будущими проектами на ближайшую и долгосрочную перспективу. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Новое Время

- Хабиль, здравствуйте! Сначала хотим поздравить Вас с днем рождения и пожелать всего наилучшего. Так как мы беседуем накануне Вашего дня рождения, многим небезынтересна будет ваша биография. Расскажите, пожалуйста, о себе.

- Я родился 18 августа 1993 года. В школу пошел в 1999 году. Вначале учился в 286-й школе, затем перевелся в 165-ю, а потом получал знания в школе номер 214. В 2010 году стал выпускником этого учебного заведения. В том же году по линии посольства Российской федерации в Азербайджане поступил в Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет. В 2015 году с отличием его закончил. Женат. Занимаюсь спортом, участвую в общественно-политической жизни - как Азербайджана, так и РФ. Россия для меня вторая родина, и мне не безразлична ситуация в этой стране.

- А диплом вышеуказанного вуза как-то помогает Вам в карьере?

- Во-первых, для меня честь, что я являюсь выпускником этого университета. Все-таки этот вуз входит в пятерку топовых учебных заведений России. А во-вторых, конечно, знания, полученные там, и приобретенный определенный опыт сказываются в лучшем смысле этого слова на моей карьере и повседневной жизни. Но в то же время всегда нужно стремиться совершенствовать свои навыки и знания.

- Кстати, насколько Вы активны в общественной жизни?



- По крайней мере стараюсь быть активным и полезным в этих делах. К примеру, я со своими соратниками создал мост дружбы Азербайджан - Абу-Даби. Участвуем во многих мероприятиях, организованных посольствами разных стран и нами самими. Ждем регистрации нашей организации. После этого семинаров, конференций и других встреч будет куда больше.

- А какие перемены, на Ваш взгляд, произошли в Азербайджане за последние годы?



- Да, у нас в стране за последнее десятилетие произошли очень позитивные перемены. Стоит только пройтись по Баку - и в этом воочию можно убедиться. Однако модернизация коснулась не только городской инфраструктуры. Произошел качественный скачок в развитии экономике и улучшении социального положения граждан. Реформы коснулись всех сфер жизни, и я считаю, что это надо только приветствовать.

- Как обстоят дела с физкультурой и спортом в стране?



- Хороший вопрос. Спорт и физкультура в Азербайджане формируют общественное настроение среди молодежи. Высокие результаты наших спортсменов на соревнованиях любого ранга являются свидетельствам всего того позитивного, чего удалось добиться за это время. Первые Европейские игры, блестяще прошедшие в нашей стране в 2015 году, тоже лишнее тому подтверждение. Как тут не вспомнить грандиозный прошлогодний успех футболистов "Карабаха", получившего право играть в групповом этапе ЛЧ. Да, в этом году они нас немного разочаровали, но ничего не поделаешь - это и есть футбол и спорт. Пусть мы пока и отстаем от своих соседей в этой сфере, в частности - от братских нам России и Турции, тем не менее главное - налицо: успех и забота государства о спорте.

- В день своего 25-летия что бы Вы пожелали нашей молодежи?



- Быть более активными, не бояться трудностей, любить свою страну и все делать для ее прогресса!