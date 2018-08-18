В Газахе единственный сын семьи утонул в реке

18 августа 2018 09:55

В Газахском районе утонул подросток. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Панахов Санан Натик оглу 2000 г.р. утонул на пролегающем через село Биринджи Шихлы отрезке Куры. 

Увидев, как подросток тонет, дети сообщили его родителям. В результате проведенных сельскими жителями поисков тело С.Панахова было извлечено из воды. 

Отмечается, что Санан был единственным сыном в семье. 

По факту ведется расследование. 

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