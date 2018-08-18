В Гаджигабуле столкнулись два грузовика
18 августа 2018 11:09 166
В Гаджигабуле произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Падарчель отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.
Грузовик марки "Shacman" с государственным регистрационным номером 99-FC-868 сначала врезался в "КамАЗ" с государственным регистрационным номером 57-BK-324, а затем в бетонные барьеры.
В результате ДТП водитель автомобиля "Shacman", житель Гянджи Ахмедов Талех Агакерим оглу 1980 г.р. получил травмы различной степени тяжести.
Раненый помещен в Кюрдемирскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
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