В Гаджигабуле столкнулись два грузовика

В Гаджигабуле произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на пролегающем через село Падарчель отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Грузовик марки "Shacman" с государственным регистрационным номером 99-FC-868 сначала врезался в "КамАЗ" с государственным регистрационным номером 57-BK-324, а затем в бетонные барьеры.

В результате ДТП водитель автомобиля "Shacman", житель Гянджи Ахмедов Талех Агакерим оглу 1980 г.р. получил травмы различной степени тяжести.

Раненый помещен в Кюрдемирскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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