В Азербайджане произошло землетрясение

В Сальяне произошло землетрясение силой 3.1 балла.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.

Землетрясение зарегистрировано на территории Сальяна в 06:33 по местному времени.

Толчки не ощущались.

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