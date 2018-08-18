В Азербайджане произошло землетрясение

18 августа 2018 12:58

В Сальяне произошло землетрясение силой 3.1 балла.  

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.

Землетрясение зарегистрировано на территории Сальяна в 06:33 по местному времени. 

Толчки не ощущались. 

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