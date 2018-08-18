Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие

18 августа 2018 13:03

В Мингячевире произошло ДТП. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на улице Самух.  

Автомобиль марки "ВАЗ 21015" врезался в "Hyundai". В результате ДТП "Hyundai" съехал в канал на обочине дороги. 

Во время аварии пострадали оба водителя - житель Шеки Акиф Сафаров и житель Мингячевира Эйюб Рашидов. Они получили легкие травмы и им на месте была оказана медицинская помощь. 

По факту ведется расследование. 

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