Тяжелое ДТП в Мингячевире, есть пострадавшие
18 августа 2018 13:03 201
В Мингячевире произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария зарегистрирована на улице Самух.
Автомобиль марки "ВАЗ 21015" врезался в "Hyundai". В результате ДТП "Hyundai" съехал в канал на обочине дороги.
Во время аварии пострадали оба водителя - житель Шеки Акиф Сафаров и житель Мингячевира Эйюб Рашидов. Они получили легкие травмы и им на месте была оказана медицинская помощь.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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