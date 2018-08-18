Отравление в бакинском ресторане: возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в связи с пищевым отравлением 13 человек в ресторане "Тонгал" Наримановского района Баку.

Об этом в субботу говорится в совместном сообщении Агентства пищевой безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате халатного отношения к своим служебным обязанностям должностным лицом, или лицами, ответственными за соблюдение пищевой безопасности и обеспечения потребителей качественным продовольствием, 11 августа в ресторане "Тонгал" Наримановского района от пищевого отравления пострадало 13 человек, в том числе трехлетний ребенок. Пострадавшие были размещены в Клинический медицинский центр и Клиническую детскую больницу номер два.

После проведения эпидемиологических расследований в ресторане, высококвалифицированными специалистами Агентства пищевой безопасности были выявлены серьезные нарушения правил пищевой безопасности и взяты образцы с целью исследования.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к служебным обязанностям, повлекшее тяжкие последствия), была назначена экспертиза с целью установления причин отравления людей и других негативных случаев.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные действия по привлечению к ответственности виновных лиц.

В дальнейшем также будут приняты самые строгие меры в целях предотвращения любого вида нарушений, связанных с пищевой безопасностью и нарушений прав потребителей.