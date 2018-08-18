В Тертере на посевном участке обнаружено взрывное устройство - ФОТО

В Тертерском районе на посевном участке обнаружено взрывное устройство.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), передает Day.Az.

Отмечается, что из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и из Call-центра "102" министерства внутренних дел в Агентство поступила информация об обнаружении на территории тертерского села Юхары Гарадаглы снаряда.

На территорию была выслана мобильная оперативная группа быстрого реагирования Агентства и сотрудники отделения полиции Тертерского района.

Сотрудниками Агентства и отделения полиции Тертерского района МВД был произведен осмотр посевного участка. В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий специалисты ANAMA обнаружили взрывное устройство QDT-90. Находку отправили в специальный центр Агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 200 кв. метров рядом с местом, где обнаружили взрывное устройство. Каких-либо других опасных предметов и устройств не обнаружено.