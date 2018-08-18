ДТП в Евлахе, есть пострадавшие

18 августа 2018 18:23

На автомобильной дороге Баку-Газах произошло ДТП, есть пострадавшие. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла на 363 км дороги Баку-Газах на территории Евлахского района. 

Потеряв управление за рулем направлявшегося в сторону Баку малогабаритного грузовика марки "ГАЗель", водитель перевернул машину. 

В результате аварии пассажирка, жительница Шемкирского района Гюльнара Гасанова 1967 г.р. получила травмы различной степени тяжести. Состояние госпитализированной женщины расценивается как средней тяжести. 

Водителю и еще одному пассажиру оказана амбулаторная помощь.  

По факту ведется расследование. 

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