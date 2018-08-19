В Турции произошло сильное землетрясение

В центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает в воскресенье Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 15:22 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 98 километрах к северо-востоку от города Адана. Очаг залегал на глубине шести километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.