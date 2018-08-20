Азербайджанский паломник во время хаджа нашел кошелек и вернул хозяину

Азербайджанский паломник вернул утерянный кошелек его хозяину во время совершения хаджа.

Как сообщает Report со ссылкой на Saudi Gazette, азербайджанец по имени Абдулла нашел кошелек во время совершения тавафа (ритуальный обход против часовой стрелки вокруг Каабы во время хаджа), передает Day.Az.

По его словам, он начал звонить по номерам, которые были указаны в кошельке. В бумажнике были евро, саудовские риалы и кредитные карточки.

Потерявший кошелек паломник гражданин Франции смог забрать его в Управлении по делам паломников из Европы, Америки и Турции, куда его отдал Абдулла.

По словам азербайджанца, в 1974 году, когда он впервые совершал хадж, он сам потерял кошелек, который был позже найден правоохранительными органами Саудовской Аравии: "Теперь, я возвращаю долг 44-ей летней давности".

Француз же отметил, что потеря кошелька обернулась для него большими трудностями, так как в нем были важные документы, и он молился Аллаху, чтобы его кошелек был найден.

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