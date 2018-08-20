В Азербайджан возвращается жара

С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане повысится на 2-3 градуса. Об этом сообщила в понедельник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова, передает Day.Az.

По ее словам, осадков в основном не ожидается, сильный северо-западный ветер несколько стихнет.

Мамедова отметила, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове фиксируются 26-29 градусов тепла, что так же, как и вчера, в пределах климатической нормы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook