В Азербайджан возвращается жара
20 августа 2018 14:36 872
С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане повысится на 2-3 градуса. Об этом сообщила в понедельник Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, осадков в основном не ожидается, сильный северо-западный ветер несколько стихнет.
Мамедова отметила, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове фиксируются 26-29 градусов тепла, что так же, как и вчера, в пределах климатической нормы.
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