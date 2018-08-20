"Азербайджанские железные дороги" перешли на усиленный режим работы

20 августа 2018 15:19

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в преддверии праздника Гурбан перешло на усиленный режим работы. Об этом говорится в понедельник в сообщении ЗАО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в связи с плотностью пассажиропотока в эти дни к пассажирским поездам ежедневно по мере необходимости прицепляются дополнительные вагоны.

В сообщении еще раз напоминается, что продажа билетов на пассажирские поезда начинается за 10 дней до их отправления, а продажа билетов в дополнительные вагоны осуществляется непосредственно в день отправления.

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