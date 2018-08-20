В Азербайджане снят анимационный ролик о Бабеке - ВИДЕО

В Азербайджане сняли анимационный ролик информационного характера о Бабеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ролик посредством 3D анимации представляет краткое описание о жизни и борьбы одной из самых ярких исторических личностей Азербайджана - Бабека.

В ролике рассказывается о его жизни, первой встрече с главой хуррамитов Джавиданом, прибытии в крепость Базз, руководстве им освободительным движением против иноземных захватчиков, встрече с полководцем халифа Афшином.

Кроме этого представляется информация о том, как Бабек покинул крепость Базз, как был коварно предан Сахль ибн Сумбатом и где был казнен.

Авторы в пятиминутном ролике пытались максимально кратко изложить информацию о Бабеке, поэтому были выбраны лишь самые важные моменты из его жизни.

Цель ролика посредством современных технологий представить молодежи информацию о наших исторических личностях. Следует отметить, что 3D анимация об историческом персонаже в Азербайджане создана впервые.

Автор сценария режиссер - Эльшан Рустамов, продюссер - Камиль Гамидов, монтаж Санана Сафарова, текст озвучивал Кямал Яшар.

Ролик подготовлен ОО "Центр развития молодежи" (ADDIM) при финансовой поддержке Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана.

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