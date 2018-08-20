МЧС Азербайджана перейдет на усиленный режим работы
20 августа 2018 16:45 150
Аварийно-спасательная служба и региональные центры министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Гурбан перейдут на усиленный режим работы.
Об этом в понедельник сообщается на сайте МЧС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С этой целью дежурные и резервные силы этих структур доведены до высокого уровня боевой готовности, соответствующий личный состав прошел дополнительный инструктаж.
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