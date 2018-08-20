В Азербайджане может быть создан Институт пчеловодства

Ассоциация пчеловодов Азербайджана готовит предложения в министерство сельского хозяйства по созданию Института пчеловодства в стране.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации Бедреддин Хасретов, передает Day.Az.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече с министром Инамом Керимовым: "В настоящее время мы готовим предложения. Есть необходимость в создании Института пчеловодства. Для развития этой сферы наука, государство и ассоциация должны быть вместе".

Кроме того, Б.Хасретов отметил, что Азербайджан изучит опыт Нидерландов в развитии пчеловодства: "Недавно мы побывали с визитами в Германии и Нидерландах. В рамках визита в Нидерланды Ассоциация пчеловодов Азербайджана подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией пчеловодов Нидерландов. Документ содержит пункт об использовании опыта этой страны. Мы хотим в следующем году направить в Нидерланды очередную группу с целью обучения".

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