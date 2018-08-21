"Азерсу" перейдет на усиленный режим работы

21 августа 2018 12:01

"С целью обеспечения потребителей бесперебойной питьевой водой в нерабочие дни (в дни праздника Гурбан) будут приняты все необходимые меры".

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, аварийные бригады и Центр звонков "955" в праздничные дни будут обслуживать население 24 часа в сутки.

Просьба к потребителям в связи с проблемами с водоснабжением и канализацией обращаться в Центр звонков ОАО "Азерсу" по телефону 955. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az