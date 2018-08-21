Минздрав Азербайджана обратился к предпринимателям
21 августа 2018 12:56 399
Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения обратился к предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере фармацевтики.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, полномочия по контролю над импортом, экспортом, производством биологически активных добавок, их продажей и оборотом осуществляются Агентством пищевой безопасности, передает Day.Az.
В министерстве сообщили, что для получения разрешения на импорт биологически активных добавок будет целесообразным обратиться в Агентство пищевой безопасности.
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