Минздрав Азербайджана обратился к предпринимателям

21 августа 2018 12:56

Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения обратился к предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере фармацевтики.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, полномочия по контролю над импортом, экспортом, производством биологически активных добавок, их продажей и оборотом осуществляются Агентством пищевой безопасности, передает Day.Az.

В министерстве сообщили, что для получения разрешения на импорт биологически активных добавок будет целесообразным обратиться в Агентство пищевой безопасности.

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