Задержан обокравший гражданку Пакистана в Баку - ФОТО

В Баку из дома гражданки Пакистана украдены крупная сумма денег и золотые изделия.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, обратившись в 12-е отделение полиции, проживающая в Сабунчинском районе гражданка Пакистана заявила о краже из ее дома при неизвестных обстоятельствах 3 400 манатов, 5 000 долларов, 90 000 пакистанских рупий и золотых изделий на 10 000 манатов, передает Day.Az.

После поступления информации в отделение, у потерпевшей была взята объяснительная и приступили к поиску подозреваемых.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был задержан подозреваемый, житель Баку, ранее судимый Гурбан Магеррамов.

В результате расследований выяснилось, что Г.Магеррамов живет по соседству с потерпевшей. По этой причине он заранее знал, когда хозяйка бывает дома. Вычислив, когда ее не будет дома, мужчина проник в дом с целью ограбления.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.

Лица, пострадавшие в результате незаконных действий задержанного, могут обратиться в Call-центр "102" министерства внутренних дел или в 12-е отделение полиции Сабунчинского РУП.

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