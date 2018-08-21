Euronews подготовил репортаж о Нафталане

Курорт Нафталан в Азербайджане - это возможность сберечь и приумножить красоту и здоровье с помощью уникальных ванн, заполненных добываемым тут эликсиром молодости - нефтью-нафталаном. Густая маслянистая жидкость - настоящее лекарство с широким спектром действия. Об этом, как передает Day.Az говорится в репортаже Евроньюс.

О целительных свойствах нафталана человечество знает еще со средневековья. Наши современники едут на курорт, чтобы привести в порядок нервы, избавиться от экземы, восстановить силы.

Дильбер Казимова, главный врач гостиницы Garabag: "Нафталан - это особый вид нефти, мы добываем ее из недр земли. Нафталановая нефть не горит, она богата нафтеновыми углеводородами, которые обеспечивают болеутоляющий, противоаллергический эффект.... Наша нефть отлично лечит опорно-двигательные недуги и кожные болезни".

Нафталан - единственное место в мире, где пациенты могут излечиться таким необычным способом.

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