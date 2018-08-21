ГЭЦ обратился к поступившим в вузы абитуриентам
21 августа 2018 18:12 189
Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам.
Как сообщили Report в центре, регистрация поступивших в вузы абитуриентов продлится до 28 августа, включая воскресные дни., передает Day.Az.
По решению Совета директоров ГЭЦ, с учетом того, что 22 и 23 августа будут нерабочими днями, комиссии, занимающиеся регистрацией поступивших в бакалавриат абитуриентов, будут также работать в выходные дни - 25 и 26 августа.
Информацию о списке требуемых документов абитуриенты могут получить из вузов, в которые поступили.
Не прохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность.
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