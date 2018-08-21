Тяжелое ДТП в Гяндже, есть пострадавшие

В Гяндже столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла недалеко от территории, называемой Шемкирский автовокзал.

Пострадавшие в результате ДТП две пассажирки микроавтобуса - жительница села Гейджа Агстафинского района Гафиля Паша гызы Пашаева 1961 г.р. и Роя Ашур гызы Байрамова 1992 г.р. госпитализированы. Их состояние расценивается как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.