Тяжелое ДТП в Гяндже, есть пострадавшие

21 августа 2018 19:07

В Гяндже столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла недалеко от территории, называемой Шемкирский автовокзал.  

Пострадавшие в результате ДТП две пассажирки микроавтобуса - жительница села Гейджа Агстафинского района Гафиля Паша гызы Пашаева 1961 г.р. и Роя Ашур гызы Байрамова 1992 г.р. госпитализированы. Их состояние расценивается как удовлетворительное. 

По факту ведется расследование. 

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