Тяжелое ДТП в Гяндже, есть пострадавшие
21 августа 2018 19:07 266
В Гяндже столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла недалеко от территории, называемой Шемкирский автовокзал.
Пострадавшие в результате ДТП две пассажирки микроавтобуса - жительница села Гейджа Агстафинского района Гафиля Паша гызы Пашаева 1961 г.р. и Роя Ашур гызы Байрамова 1992 г.р. госпитализированы. Их состояние расценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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