В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы
В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гурбан байрамы - один из древних праздников. Религиозный обряд жертвоприношения существовал еще задолго до ислама.
После второго года хиджры (год переезда пророка Мухаммеда из Медины в Мекку) в исламском мире появились новые цели и причины религиозного обряда жертвоприношения. Так, обряд жертвоприношения создал в исламе такие символы, как высокое духовное состояние, религиозность, меценатство, помощь другим и т.д.
Обряд жертвоприношения зародился после случая с пророком Ибрагимом, которому приснилось, что Аллах приказывает ему принести в жертву его сына Исмаила, чтобы проверить его веру. Как истинный верующий Ибрагим был готов выполнить наказ Аллаха, да и Исмаил был готов стать жертвой. Однако, как повествуется в Коране, Всевышний ниспослал Ибрагиму барана, который и был принесен в жертву.
Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку.
Во время праздника Гурбан каждый имущий мусульманин должен принести в жертву животное, раздать его мясо бедным и неимущим. Здесь главная цель - стать истинным верующим. В Коране написано: "Аллаху не нужны ни мясо, ни кровь животного, а только ваша вера".
Отметим, что в этом году Гурбан байрамы отмечается в Азербайджане 22-23августа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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