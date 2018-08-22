Паспортное управление МВД Азербайджана в праздник будет работать в штатном режиме
22 августа 2018 09:52 143
Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД Азербайджана будет работать в дни праздника Гурбан в штатном режиме.
Об этом говорится в сообщении МВД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, Управление и его региональные отделы будут принимать граждан так же, как и в обычные дни, то есть с 9:00 до 19:00.
Отметим, что в этом году праздник Гурбан отмечается в Азербайджане 22-23 августа.
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