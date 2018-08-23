В Джоджуг Марджанлы отметили Гурбан-байрамы
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел мероприятие в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района Азербайджана.
Как сообщили Report в Госкомитете, на мероприятии была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, передает Day.Az.
Супруга героя апрельских сражений, покойного полковника-лейтенанта, легендарного разведчика Рагуфа Оруджева - Севиндж Оруджева отметила, что пасть шехидом за родную землю - почетно: "Восстановление Джоджуг Марджанлы, возвращение жителей села к родным очагам, возрождение бурной жизни в селе - дань уважения памяти шехидов. Мы верим, что благодаря воле Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Карабах будет освобожден".
Выступившие на мероприятии председатель Джебраильского отделения Общественного объединения инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Сабухи Гусейнов, отец погибшего в апрельских сражениях Рухина Гахраманова - Ашраф Гахраманов, житель Джоджуг Марджанлы Фаик Хазиев и другие выразили поддержку политике Президента Ильхама Алиева, высоко оценив заботу государства о беженцах и вынужденных переселенцах.
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